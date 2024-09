Plus Ringen Rat bespricht Wunschliste: Ringen will mehr Sicherheit im Straßenverkehr Von Horst Bach i Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow Ob Bürgersteig, Straßenzustand, Geschwindigkeitsbegrenzung oder die Einrichtung eines eingeschränkten Halteverbotes – im Rathaus hat der Ortsbeirat Ringen in seiner jüngsten Sitzung eine Wunschliste ins Blickfeld gerückt, die sich eindeutig um mehr Sicherheit im Straßenverkehr dreht. Lesezeit: 2 Minuten

Punkt für Punkt: Die Heppinger Straße ist in ihrer gesamten Länge in einem sehr schlechten Zustand, meinen die Kommunalpolitiker unisono. Der in Aussicht gestellte Ausbau der Landesstraße ließe auf sich warten. Heppinger Straße in den Blick genommen In der Vergangenheit habe sich der Ortsbeirat, nicht nur aufgrund der Fahrbahnschäden, wiederholt auch für ...