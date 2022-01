Die Bitte an Wilhelm Hartmann, Betreiber des Walporzheimer Containerdorfes Wilhelmshafen, die Unterkünfte für die freiwilligen Helfer, die sowieso in wenigen Wochen ins Helferzentrum auf die Grafschaft ziehen, jetzt schon zu räumen, sei aus reiner Vorsorge geschehen, so die Kreisverwaltung Ahrweiler auf Anfrage. „Es bestand keine unmittelbare Gefahr.“