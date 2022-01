Für weitere 700 junge Leute aus dem Ahrkreis ist Anfang der Woche wieder ein Stück Normalität in ihren Schüleralltag eingekehrt. Ebenso für ihre 30 Lehrer. Sie haben wieder Unterricht am Standort der Berufsbildenden Schule (BBS) in Bad Neuenahr. Möglich wird das in zwei neu aufgestellten Leichtbauzelten mit 38 Klassenräumen plus zusätzlichen Sanitärcontainern.