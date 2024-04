Radveranstaltung zwischen Blankenheim, Hillesheim, Müsch und Ahrbrück: Tour de Ahrtal steigt am 16. Juni

Sie ist eine der beliebtesten Radveranstaltungen in der Eifel: Die Tour de Ahrtal. In diesem Jahr bietet sich am Sonntag, 16. Juni, wieder etlichen bewegungsfreudigen Teilnehmern die Gelegenheit, das Ahrtal auf autofreien Straßen mit dem Fahrrad zu erkunden.

Anzeige

Die B 258 wird ab 9 Uhr von Blankenheim (Nordrhein-Westfalen) bis Müsch gesperrt, im weiteren Verlauf die L73 bis Dümpelfeld. Wer bis Ahrbrück fahren möchte, kann anschließend auf den Ahr-Radweg wechseln. Den Abschluss der Strecke bildet, wie auch im vergangenen Jahr, der Aktionspunkt in Ahrbrück. Ab Ahrdorf kann zudem der Kalkeifel-Radweg in Richtung Hillesheim erkundet werden, wo im Museumsbahnhof Ahütte ein Aktionspunkt auf die Besucher wartet.

Straßen eine Stunde kürzer gesperrt

Die offizielle Eröffnung der Veranstaltung findet um 10 Uhr am Curtius-Schulten-Platz in Blankenheim statt. Dort wartet eine Begrüßung mit Radlersegen auf alle Teilnehmer. Die Radfahrer aus Richtung Ahrbrück starten über den Ahr-Radweg in Richtung Blankenheim. Neu in diesem Jahr ist die Änderung der Veranstaltungszeit: Die Straßen sind, anders als in den vergangenen Jahren, nicht mehr bis 18 Uhr, sondern nur noch bis 17 Uhr gesperrt.

Teilnehmer sammeln Stempel

Verpflegung, verschiedene Aktionen, Unterhaltung und Pannenservices an den Aktionspunkten entlang der Straßen zwischen Blankenheim, Hillesheim, Müsch und Ahrbrück bieten den Radfahrern eine gute Gelegenheit, Pausen einzulegen und zu verweilen. An allen Anlaufstellen sind Stempelkarten für ein Gewinnspiel verfügbar. Dabei gilt es, Stempel an den einzelnen Aktionspunkten entlang der Strecke zu sammeln. Mindestens vier Stempel berechtigen zur Teilnahme am Gewinnspiel. Die Gewinner werden nach der Veranstaltung ausgelost und von den Veranstaltern persönlich benachrichtigt. red

Nähere Informationen in den beteiligten Tourist-Informationen sowie unter www.tour-de-ahrtal.de