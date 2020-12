Kreisstadt

Das Radfahren hat im Jahr 2020 einen nahezu unglaublichen Boom erlebt. Das aber hauptsächlich zu touristischen Zwecken, denn im Zeichen der Corona-Pandemie war der Aufenthalt im Freien für viele Menschen ein Ausgleich zu den sonstigen Beschränkungen im öffentlichen Leben. Doch besonders die immer öfter genutzten E-Bikes machen das Radfahren einfacher, und so könnten die Räder auch für Berufspendler durchaus von Nutzen sein. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler will den Anschluss an diese Entwicklung nicht verpassen.