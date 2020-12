Archivierter Artikel vom 28.06.2020, 10:08 Uhr

Kreisstadt

Radfahrer kollidiert mit Auto: Zeugen gesucht

Ein Radfahrer ist am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr bei einem Unfall in der Telegrafenstraße in der Kreisstadt so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann war mit einem Auto kollidiert, das in der Folge nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Wegen der Unfallaufnahme musste die Telegrafenstraße in diesem Bereich für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.