Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Quo vadis, Bad Neuenahr-Ahrweiler: Wie wettbewerbsfähig ist die Kurstadt?

i Die Mitglieder der Lenkungsgruppe „Kurortentwicklung“ an der Heilquelle Großer Sprudel im Kurpark: Dania Münch (ABMG, von links), Andreas Owald (Bündnis 90/Die Grünen), Klaus Schneider (CDU), Kerstin Herzer (Knappschaftsklinik), Jan Kobernuß (ift), Rainer Ziegler (Kliniken Bad Neuenahr), Meike Carll (Ahrtal-Tourismus), Bürgermeister Guido Orthen, Rolf Deißler (FDP), Christoph Smolenski (Ehrenwall'sche Klinik), Christian Lindner (Hotel Villa Aurora), Katja Stefanis (ift), Geschäftsführer Andreas Lambeck (ABMG). Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Wie soll sich der Gesundheitsstandort Bad Neuenahr-Ahrweiler aufstellen, um sich künftig am Markt behaupten zu können? Dieser Frage nimmt sich die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH (ABMG) mit der Erarbeitung eines Kurortentwicklungskonzeptes sowie in verschiedenen Beteiligungsformaten nun umfassend an.