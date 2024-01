Plus Hönningen/Leimbach Prunksitzung im Ausweichquartier Leimbach: Dreigestirn in Hönningen verordnet Spaß Faszinierende Tanzshows und ein Dreigestirn, das die Narren begeistert – bei der Prunksitzung der KG Rot-Weiss Hönningen war eine Prunksitzung zu erleben, die trotz des Umzugs in die Mehrzweckhalle in Leimbach ein tolles Programm zu bieten hatte. Von Werner Dreschers

Ausverkauft war die Mehrzweckhalle in Leimbach, wo die Rot-Weißen aus Hönningen ein Zuhause für ihre Prunksitzung gefunden haben, die zum ersten Mal seit 71 Jahren nicht auf heimischem Terrain veranstaltet wurde. Behördliche Auflagen hatten das sonst übliche Feiern im Zelt an der Ahr nicht zugelassen. Das Thema war in den ...