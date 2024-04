Plus Sinzig/Oberzissen Prozess um Drogenhandel: 47-jähriger Dealer am Landgericht Koblenz zu Haftstrafe verurteilt Von Johannes Mario Löhr i Ein 47-jähriger Angeklagter ist von der 12. Strafkammer des Landgerichts Koblenz um Richterin Anne Werner zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Foto: Christian Charisius/picture alliance/dpa/picture alliance/dpa Ein 47-Jähriger ist am Koblenzer Landgericht wegen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Die Tatorte sollen unter anderem auch Oberzissen und Sinzig gewesen sein. Der 47-Jährige war während des Prozesses teilgeständig, hatte einige Fälle eingeräumt, andere indes nicht. Lesezeit: 1 Minute

Laut der 12. Strafkammer ist er schuldig des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in 14 Fällen, davon in zehn Fällen in Tateinheit mit unerlaubtem Erwerb von Betäubungsmitteln sowie des unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln in einem weiteren Fall. Die Einziehung des Wertes von Taterträgen des Angeklagten in Höhe von 2000 Euro ist ...