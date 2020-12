Sinzig/Koblenz

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Jugendlichen muss sich derzeit ein 74-Jähriger aus Sinzig vor dem Landgericht in Koblenz verantworten. Der ehemalige Eisenbahner soll an einem mittlerweile 17-jährigen Jugendlichen aus der Nachbarschaft über Jahre hinweg sexuelle Handlungen vorgenommen und ihn dafür bezahlt haben. Insgesamt 51 Übergriffe sind in der ellenlangen Anklageschrift aufgelistet. Die schwerwiegendsten Taten sollen sich zwischen November 2016 und August 2018 ereignet haben.