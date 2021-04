Prozess: Aus Eifersucht Matratze der Ex angezündet?

Das Feuer in einem Mehrparteienhaus in Sinzig hatte sich bereits ausgebreitet und zu einem kompletten Abbrand der Deckenverkleidung und Putzabplatzungen an Decken und Wänden entwickelt. Es war dann wohl ein Glücksfall durch und durch, dass eine Bewohnerin aus ihrer bereits stark verrauchten Wohnung in Sicherheit gebracht werden konnte, nachdem eingetroffene Polizeibeamte die Tür eingetreten hatten. Jetzt muss sich ein heute 36-Jähriger vor dem Landgericht Koblenz verantworten: Er ist wegen besonders schwerer Brandstiftung und Körperverletzung angeklagt. Was soll sich damals abgespielt haben?