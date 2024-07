Plus Kreis Ahrweiler

Prozess am Landgericht: Hat ein 42-Jähriger aus dem Kreis Ahrweiler sein Stiefkind missbraucht?

i Das Landgericht in Koblenz: Dort muss sich ein 42-Jähriger wegen schweren Missbrauchs eines Kindes verantworten. Foto: Sascha Ditscher

Sie sollen eine innige Beziehung gehabt haben: ein damals achtjähriges Mädchen und sein Stiefvater. So hat es jedenfalls die Mutter vor dem Landgericht Koblenz beschrieben. Sie hat damals nicht geahnt, was ihr Kind wohl durchmachen musste – bis zum Abend des 21. Junis 2023. Jetzt muss sich der Ex-Mann der 33-Jährigen vor der Zwölften Strafkammer wegen schweren sexuellen Missbrauchs verantworten. Das lastet ihm die Staatsanwaltschaft Koblenz an.