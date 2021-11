„Aktuell errichten wir einen provisorischen Halt in Heimersheim, um den Menschen im Ahrtal ein weiteres Stück Normalität zu bringen.“ So die Antwort einer Sprecherin der Deutschen Bahn auf die RZ-Anfrage, ob der Haltepunkt am Bahnhof Heimersheim künftig wieder aufgebaut und von der Ahrtalbahn angefahren wird.