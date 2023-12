Plus Kreis Ahrweiler Protest mit blinkenden Traktoren: Bauern im Kreis Ahrweiler werden laut Wie groß die Wut der Landwirte über die Sparpläne der Ampel ist, war in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu spüren. Die Bauern werden laut. Aus einer angekündigten spontanen kleinen Aktion zur Ankündigung von größeren Protesten wurde ein großer Demo-Zug mit mehr als 100 Traktoren. Von Beate Au

Es sollte nur eine Vorschau sein auf die Protestwoche, die von den Verbänden der Bauern bereits bundesweit ab dem 8. Januar geplant ist und mit einer Großveranstaltung in Berlin enden wird. Doch der Aufruf, schon jetzt dafür auf der Heerstraße in Bad Neuenahr zu werben, kurzfristig in Umlauf gebracht von ...