Prominente Helfer aus den USA: Warum LA Lakers Dernau unterstützen

Man kann es ruhig einen Geldregen nennen, der am Sonntag auf die Gemeinde Dernau herabregnete. Die Fondsgesellschaft DWS Frankfurt in Person von Adib Sisani, verantwortlich für Kommunikation und Marketing, sowie von Simone Brandes, verantwortlich für das gesellschaftliche Engagement der Gesellschaft, übergab an Kindergartenleiterin Margot Hess und Ingrid Näkel-Surges vom Wiederaufbaustab der Gemeinde Dernau 250.000 Euro. Damit soll für die nächsten rund vier Jahre auf der Freifläche vor dem Haupteingang des ehemaligen Regierungsbunkers in Marienthal der bei der Juliflut vollkommen zerstörte örtliche Kindergarten eine temporäre neue Unterkunft bekommen.