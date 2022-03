Vor einigen Tagen stand noch der Baukran auf dem Gelände an der Masterstraßenmeisterei in Sinzig. Jetzt ist er fort, und es steht: das neue Containerdorf des Projektbüros „Wiederaufbau Ahrtal“. Zur offiziellen Eröffnung am Dienstag kamen neben der rheinland-pfälzischen Verkehrs- und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt auch Arno Trauden, Geschäftsführer des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz, und Bernd Cornely, Leiter des LBM Cochem-Koblenz, bei dem das Projektbüro angesiedelt ist.