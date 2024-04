Plus Walporzheim

Projekt für mehr Artenvielfalt im Ahrtal gestarte: Was Wildkräuter unter Weinreben zu suchen haben

Von Christian Koniecki

i Die erste Wildkräutersaat ist ausgebracht: (von links) Jan Overath, Ragna Neumann-Franz und Michael Kriechel hoffen nun auf blühende Weinberge und den Gewinn für Natur, Winzer, Anwohner und Gäste. Foto: Koniecki Christian/Christian Koniecki

Überall bunte Wildblumenwiesen als Farbtupfer und Lebensraum für Insekten zwischen den langen Reihen der Rebstöcke an den Hängen des Ahrtals – diese Vision hat die Biologin Ragna Neumann-Franz für die Zukunft. Dabei handelt es sich beileibe nicht um eine PR-Aktion für den Tourismus in einem wieder erblühenden Ahrtal. Der Biologin geht es tatsächlich um eine möglichst dauerhafte Aufwertung der ökologischen Vielfalt an ihrem Wohnort.