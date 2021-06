Der Kletterpark Waldabenteuer an der Paradieswiese in Bad Neuenahr ist freitags bis sonntags und an Feiertagen ab 10 Uhr geöffnet und schließt jahreszeitenabhängig. Während der Sommerferien ist der Kletterwald täglich ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 26,95 Euro und für Kinder 15,95 Euro. Familien- und Gruppenermäßigung möglich.