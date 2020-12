Bad Breisig

Sommer, Sonne, Ferien – oder Angst vor dem Coronavirus? Zwar war für die Informationsveranstaltung zum Hochwasserschutz der Verbandsgemeinde Bad Breisig die Jahnhalle zwar voll bestuhlt, doch nur drei Plätze besetzt. Dabei hat schon so manch einer erlebt, was es bedeutet, wenn Wasser bei Starkregen ins Haus eindringt, in den Keller oder sogar in die Wohnung schwappt. Zwar will die Verbandsgemeinde Maßnahmen ergreifen, aber Gebäudeeigentümer müssen eben auch tätig werden. Das wurde an diesem Abend noch einmal deutlich, als Michael Faßbender, dessen Büro aus Brohl-Lützing nach intensiver Recherche nach Ursachen und möglichen Problemlösungen das Hochwasser-Schutzkonzept erstellt hatte, und Anna Hansen von der Verwaltung in einem nahezu leeren Saal die Pläne ausführten.