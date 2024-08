Das Stadtbild verändert sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler seit der Flut stetig. Nun ist ein weiteres prägendes Gebäude den Abrissbaggern zum Opfer gefallen: das ehemalige Seta-Hotel in der Landgrafenstraße.

Der Abriss des ehemaligen Seta-Hotels in Bad Neuenahr hat begonnen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Nach dem Tod des einstigen Betreibers und Inhabers Manfred Gangnus im Jahr 2023 und einem Brand in dem leer stehenden Gebäude im Mai dieses Jahres blieb nur der Abriss. Was auf dem frei werdenden Grundstück in Zukunft genau entstehen wird, ist nach Angaben des Nachlassverwalters noch unklar. Eine touristische Nutzung solle aber weiterhin angestrebt werden.