Porträt: Angelika Krohne sieht künstlerische Arbeit als Meditation

Wer vor den Wandbehängen der Sinziger Künstlerin Angelika Krohne steht, begibt sich unweigerlich auf eine Reise: Die symmetrisch angeordneten Mandalas aus feinsten Seidenstreifen führen vom großen Umriss in den nächstkleineren und immer weiter bis ins kleinste Detail – fast wie unzählige Tore, die zu immer weiteren Toren führen. Wohin die Reise beim Betrachter führt, bleibt von Person zu Person unterschiedlich. Auch für die Künstlerin ist die ganz persönliche Reise mit ihren Werken stets ungewiss: Angelika Krohne lässt bei der Herstellung der Kunstwerke Raum und Zeit hinter sich und landet dabei ganz bei sich selbst, sagt sie – wie bei einer Meditation. In ihrem Atelier in Sinzig hat sie dafür genau den richtigen Ort gefunden.