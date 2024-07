Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Ponyreiten und große Reden: Ahrweiler Kinderschutzbund feiert Jubiläum Von Gabi Geller i Ob Holzpferd oder echtes Tier: Die Kleinen hatten viel Spaß beim Jubiläumsfest des Kinderschutzbunds Ahrweiler. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Dass eine Organisation ihr Gründungsjubiläum feiert, ist zu erwarten. Das 30. Gründungsjubiläum des Kinderschutzbundes (KSB) Kreis Ahrweiler fiel allerdings ins Jahr der Ahrflut, und da stand niemandem der Sinn nach Feiern. Am vergangenen Samstag nun wurde das Fest nachgeholt und der 33. Geburtstag gefeiert. Lesezeit: 2 Minuten

Der Vormittag war dem offiziellen Teil gewidmet, Ansprachen, Glückwünsche und Geschenke von Vertretern der kommunalen Politik inbegriffen. Am Nachmittag wurde auf dem Hof ein fröhliches Familienfest gefeiert. Eine gelungene Jubiläumsfeier, da waren sich am Ende des Tages die zahlreichen erschöpften Organisatorinnen und Helferinnen einig. Viele engagierte Frauen mit dabei Am späten Vormittag ...