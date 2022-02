Georg Geschier in der Bossardstraße 1 in Ahrweiler hatte in der Flutnacht des 14./15. Juli 2021 mit seiner Werkstatt für Sitz- und Polstermöbel gerade noch Glück. Direkt vor der großen Doppeltür zu seinen Werkstatt- und Ausstellungsräumen im Erdgeschoss des Hauses machte die Schlammlawine halt.