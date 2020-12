Archivierter Artikel vom 10.04.2020, 17:52 Uhr

Kreis Ahrweiler

Polizei zufrieden: Autofans bleiben Zuhause am Car-Friday

Wie für Christen der Karfreitag, so gilt für Fans der Auto- und Tuningszene der Car-Friday als Feiertag. Und während anlässlich des kirchlichen Festtags in der Regel Tanzverbot herrscht und leisere Töne angeschlagen werden, dröhnen am Nürburgring dann regelmäßig die Motoren laut auf, doch nicht so in Zeiten von Corona.