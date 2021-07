Ahrtal

Polizei mit dringender Bitte: Reisen Sie nicht ins Katastrophengebiet!

Es sind so viele Helferinnen und Helfer, die sich am Samstag in das Katastrophengebiet aufgemacht haben um zu helfen – zu viele. Denn die Straßen sind verstopft. Aktuell kommt es zu einer völligen Überlastung sämtlicher Zufahrtsstraßen zum Ahrtal, sowie der Straßen im Katastrophengebiet selbst, meldet die Polizei.