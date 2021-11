++ Podiumsdiskussion zur Zukunft des Ahrtals: Veranstaltung im Livestream mitverfolgen

Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.

In der Festhalle Landkrone sprechen Lars Hennemann, Chefredakteur unserer Zeitung, und Jens Baumgart, Moderator von RPR1., mit Nicole Steingaß, der Landesbeauftragten für den Wiederaufbau, sowie etlichen Ansprechpartnern aus unterschiedlichen Bereichen in der Region. Mit dabei sind Josef Rönz, Vorstand der EVM, Fred Sebastian, Ortsbürgermeister von Dernau, Marc Ulrich, Mitinitiator vom Helfer-Shuttle, und Kreishandwerksmeister Frank Wershofen.

Bürger aus dem Ahrtal werden mit ihren Sorgen und Nöten zu Wort kommen, sie können aber auch ihre Ideen und vielfältigen Herausforderungen beschreiben, denen sie sich derzeit zu stellen haben.

Sie haben Fragen an die Runde? Dann senden Sie uns diese per E-Mail an online@rhein-zeitung.net