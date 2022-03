„Aufbruch Ahr“ lautete das Motto einer Podiumsdiskussion, mit der die Rhein-Zeitung und RPR1 im November 2021, vier Monate nach der Flutkatastrophe, Betroffene, Ansprechpartner und Experten zusammengebracht haben. Am Dienstagabend war die Rhein-Zeitung, wie damals versprochen, zurück in der Landskroner Festhalle in Heimersheim, um zu schauen, was seitdem passiert ist.