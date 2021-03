Planung mit bis zu 80 Stellplätzen: Stadtrat Sinzig setzt für Bad Bodendorf auf Wohnmobilisten

So wie es aussieht, soll Bad Bodendorf einen neuen größeren Wohnmobilhafen mit bis zu 80 Stellplätzen erhalten. Jedenfalls stimmten quer durch alle Fraktionen alle Stadtratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung einem entsprechenden Antrag der CDU begeistert zu, dass das durch Norbert Schmickler vorgestellte Projekt nun in den entsprechenden Gremien behandelt werden soll. Alle Fraktionen sahen einen solchen Wohnmobilhafen in der Nähe von Tennisplatz, Minigolfanlage, Thermalfreibad, Touristinformation und Rad- und Wanderwegen als touristischen, aber auch finanziellen Gewinn für die gesamte Stadt an.