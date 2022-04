Durch die Flut im Juli 2021 ist eines der ursprünglich großen Projekte der Stadt, der Neubau der Kurparkliegenschaften, nicht etwa in Vergessenheit geraten. Die Katastrophe hat aber dazu geführt, dass es in den vergangenen zehn Monaten ruhig um das Vorhaben wurde, da es plötzlich vorrangig um andere Dinge ging, nämlich schlichtweg um die Zukunft und das Leben in der gesamten Stadt.