Plakataktion in Burgbrohl: Künstler plant visuelle Reise in die Zukunft

Was? Wie weiter? Wohin? Das alles fragt sich der Frankfurter Künstler Michael Bloeck in der aktuellen Situation. Auch sein Leben hat die Corona-Pandemie ganz schön durcheinandergewirbelt. So hatten er und seine Künstlerkollegin Kerstin Lichtblau schon für das vergangene Jahr Siebdruckkunstaktionen mit den Bürgern von Burgbrohl geplant. „Doch Planen ist Vergangenheit“, sagt Bloeck heute. Jetzt legt er erst einmal allein als „Lockdown Artist in Residence“ des Kunstpavillons Burgbrohl los – mit einer Plakataktion, an der sich interessierte Menschen beteiligen sollen.