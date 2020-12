Pläne für Luxushotel „The Bridge“: Das neue Traumziel für Wellnessurlauber?

Remagen

Die Firma Smart Hospitality Solutions (SHS) aus Dubai wird Betreiber des künftigen Luxushotels „The Bridge“ in Remagen. Der Projektmanager und Hotelplaner Tom Krause stellte die nach eigenen Angaben in Asien, Afrika, Südamerika und Europa tätige Firma am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz vor. „Die Verträge sind unterschrieben“, so Krause. Führender Kopf hinter SHS ist der Schweizer Hotelleriefachmann Reto Wittwer, der unter anderem viele Jahre die Kempinski-Hotelgruppe geleitet hat. Damit könnten nach sechs Jahren der konkreten Luxushotelplanung und einigen Rückschlägen die Zeichen nun tatsächlich auf einem baldigen Baubeginn stehen.