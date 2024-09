Plus Barweiler

Pilgerziel Barweiler: Ein Lilienwunder war der Anfang

Von Werner Dreschers

i Pfarrer Dr. Rainer Justen eröffnete die Marienwallfahrt, in der Bildmitte die Darstellung der Muttergottes mit der Lilie. Foto: Werner Dreschers

Die Wallfahrt zum Gnadenbild „Unserer Lieben Frau mit der Lilie – Königin des Friedens“ endet in diesem Jahr am 6. Oktober. Seit Generationen halten Menschen aus zahlreichen Orten die Wallfahrt aufrecht. Üblicherweise vergeht in der Wallfahrtszeit kaum ein Tag, an dem die Wallfahrer nicht mit ihren Kreuzen und Fahnen unterwegs sind und betend oder Marienlieder singend, zu dem altehrwürdigen Gnadenbild in der Kirche ziehen.