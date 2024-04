Plus Kreis Ahrweiler

Pföhler wird wegen Versäumnissen in der Flutnacht nicht angeklagt: Enttäuschung im Ahrtal

i Kerzen erinnern auf den Grundmauern eines Hauses an die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juni 2021. Foto: Thomas Frey/dpa

In wenigen Monaten jähren sich die schrecklichen Ereignisse rund um die Ahrflut zum dritten Mal. 134 Opfer waren zu beklagen. Immer noch klaffen bei vielen Ahrtalbewohnern seelische Wunden, die nur langsam heilen. Die Spuren, die die Fluten in den Ortschaften hinterlassen haben, sind ebenfalls an vielen Stellen noch zu sehen. Und die Verantwortlichen in jener Nacht? Landrat Pföhler wird jedenfalls nicht angeklagt. Die RZ hörte sich um, wie diese Entscheidung im Ahrtal ankommt.