Plus Adenau

Pflaster für die Seele: Adenauerin setzt in Krisensituationen auf die wohltuende Ruhe des Stickens

i Konzentriert bei der Sache: Adelheid Jacoby. Seit vielen Jahren gibt die Adenauerin ihr Wissen im Handarbeiten und speziell in der Hardangerstickerei an Interessierte weiter. Foto: Claudia Voß

Seit vier Jahrzehnten gibt Adelheid Jacoby Handarbeitskurse. Auch im Hardangersticken. Was an dem Hobby so besonders ist, darüber hat die Adenauerin mit der RZ gesprochen.