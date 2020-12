Kreisstadt

In Zeiten des Shutdown, als die Gotteshäuser zwar geöffnet waren, Gottesdienste aber nicht stattfanden, ging man in der Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler online. Pastor Jörg Meyer und andere Mitstreiter kamen via Internet zu den Menschen. Nicht mit der Übertragung von heiligen Messen, sondern mit dem Sonntagswort. Jetzt sind die Regelungen gelockert, es wird wieder in der Kirche Gottesdienst gefeiert. Aber am Sonntagswort will man in der Pfarreiengemeinschaft festhalten, wenn man es denn auch weiter produzieren kann.