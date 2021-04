Peter-Joerres-Gymnasium: 93 Abiturienten feiern den Schulabschluss

Geschafft! 93 junge Frauen und Männer haben am Peter-Joerres-Gymnasium ihre schulisches Reifezeugnis abgelegt. Wegen der Corona-Pandmeie konnte auch hier keine Abiturfeier nach altem Muster stattfinden. Deshalb traf man sich auf dem Außensportgelände zur Zeugnisübergabe, gefiert wurde dann per Zoom vom heimischen Computer aus. Die digitale Verabschiedung wurde in einem Video zusammengefasst und ist auf der Homepage des PJG zu sehen. Schulleiter Lutz Hasbach gratulierte den Prüflingen im Namen der ganzen Schulgemeinschaft und zeichnete die Preisträgern des Abiturjahrgangs 2021 aus.