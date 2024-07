Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Peter Ropertz (CDU) aus Ahrweiler: Fraktionsarbeit ist keine Solonummer

Von Jochen Tarrach

i Der Blick aus dem Wohnzimmer über die Innenstadt von Ahrweiler erinnert Peter Ropertz stets daran, dass es noch viel zu tun gibt und dass seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender ein kleiner, aber benötigter Teil des großen Räderwerks ist. Foto: Jochen Tarrach

Von der Öffentlichkeit kaum beachtet, sind doch die Vorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Fraktionen die Personen, die in der Hauptsache und in aller Stille die Arbeit des Stadtrates wesentlich lenken. In den nächsten Wochen wird die Rhein-Zeitung alle Fraktionsvorsitzenden der neuen Wahlperiode des Stadtrates vorstellen.