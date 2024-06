Plus Schuld

Peter Pan im Ahrtal: Freilichtbühne Schuld wird zum Nimmerland

Von Werner Dreschers

i Peter Pan (links) und Pirat Hook kreuzen die Klinge. Bereits bei den Proben wird ersichtlich, dass es in der Aufführung hoch hergeht. Foto: Werner Dreschers

Bald ist es wieder so weit, die Freilichtbühne Schuld präsentiert ihre aktuelle Aufführung. In diesem Jahr ist es „Peter Pan“, ein Werk von J. M. Barrie. Das Werk wird in einer Fassung von Regisseur Jens Kerbel aufgeführt.