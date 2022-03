Perspektive für das Ahrtal: Kommunen wollen Landesgartenschau 2030 gemeinsam ausrichten

So steht es in einer Einladung zu einer Pressekonferenz am Donnerstag in Bad Neuenahr. „An der Ahr richten sich die Blicke immer stärker auf den Aufbau und die Zukunftsfähigkeit der Region. Schritt für Schritt sollen dafür in den in den nächsten Jahren die vielfältigen anstehenden Einzelmaßnahmen realisiert werden“, teilt die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler darin mit.

Dies werde die ganze Kraft und Energie der Kommunen erfordern. „Doch schon jetzt darf auch in eine fernere Zukunft geschaut werden: Die Kommunen an der Ahr wollen gemeinsam eine Perspektive aufzeigen und im Jahre 2030 gemeinschaftlich eine Landesgartenschau im Ahrtal durchführen“

Am Donnerstagmittag werden unter anderem Guido Orthen, Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, und Andreas Geron, Bürgermeister der Stadt Sinzig, über die Planungen informieren.

Die RZ berichtet am Donnerstag aktuell auf rhein-zeitung.de