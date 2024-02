Hönningen

Person bei Unfall im Karnevalswagen schwer verletzt: B 257 bei Hönningen gesperrt

Wie die Polizei in einer Erstmeldung berichtet, hat es beim Rosenmontagsumzug in Hönningen einen Unfall gegeben. Laut Bericht der Beamten ist nach derzeitigem Stand eine Person bei der Anfahrt zum Umzug in Hönningen in einem Motivwagen gestürzt. Die Person sei dabei schwer verletzt worden. Sie kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus