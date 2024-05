Plus Dernau

Permakultur im Dernauer Weinberg: Wo Schafe zwischen Reben und Mandelbäumen weiden

i Bretonische Zwergschafe sind als mähende und düngende Mitarbeiter im Einsatz im Dernauer Hardtberg. Julia Baltes und ihr Mann Benedikt setzen auf Permakultur. Dazu gehören auch Bäume, die sie im Weinberg gepflanzt haben. Fotos: Beate Au Foto: Beate Au

Im Wingert weiden Schafe, und zwischen den Rebzeilen wachsen Bäume. Im Weingut Bertram-Baltes in Dernau ist einiges anders. Mit einer Permakultur in den Weinbergen gehen sie neue und nachhaltige Wege in der Bewirtschaftung.