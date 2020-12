Rolandseck

Der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) hat jetzt am Bahnhof Rolandseck sein neues prominentes Werbegesicht vorgestellt: Manuel Andrack, der einstige TV-Redakteur, der als sogenannter Sidekick neben Harald Schmidt viele Jahre lang in dessen Late-Night-Show vor der Kamera stand und es so zu einiger Prominenz brachte. Schon damals und erst recht nach dem Ende seiner TV-Karriere hat sich der leidenschaftliche Wanderer Andrack als Institution in Sachen Wandern etabliert. Und so führten die Wege vom Wanderbuchautor Manuel Andrack und dem VRM zusammen.