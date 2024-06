Party in Bad Neuenahr: Musiker rocken den Weinberg

Am 15. Juni ist es endlich wieder so weit: Auch im Jahr 2024 wird bei „Rock und Wein“ am Fuße der Weinberge von Bad Neuenahr kräftig gefeiert. Auf dem Gelände des Weinguts Sonnenberg heißt es ab 17 Uhr: Bühne frei für sechs Stunden Livemusik und einen gelungenen Sommerabend.

Als Auftakt der Veranstaltung wird Ganz & Gar auf der Bühne erwartet – die wohl bekannteste Westernhagen-Tribute-Band Deutschlands. 2009 gegründet, begeistert die siebenköpfige Gruppe mit einer Performance, die sich vom Original kaum unterscheiden lässt. Songs wie „Willenlos“, „Weil ich Dich liebe“, „Sexy“ und „Freiheit“ sorgen für garantierte Gänsehautmomente. Eine Zeitreise durch mehr als 40 Jahre deutsche Rockgeschichte, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Im Anschluss wird die Band Booster die Gäste zum Rocken bringen. Mit mehr als 2500 Konzerten und mehr als 30 Jahren Bandhistorie gehört die Coverband aus Mönchengladbach zu den erfahrensten Künstlern der deutschen Musikszene. Die Coverspezialisten werden mit den beliebtesten Rocksongs und einer Wahnsinnsshow alle Weinfreunde in Bad Neuenahr überzeugen.

Zur Musik gibt's gutes Essen

Neben der Musik auf der Bühne werden auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz kommen: Bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen können die Weine des neuen Weinjahrgangs 2023 aus dem Weingut Sonnenberg genossen werden. Als Abschlussfestival der Laufveranstaltung „Ahrathon“ haben die Gäste bei „Rock und Wein“ zudem die Gelegenheit, mit den gut gelaunten Laufsportlern zu feiern.

Auch für das leibliche Wohl ist mit Pommes, Würstchen, Nudeln und mehr vom Partyservice gesorgt. „Die besondere Atmosphäre am Fuße der Weinberge ist jedes Jahr ein echtes Sommerhighlight“, macht Marc Linden vom Veranstalter Lust auf das beliebte Festival. red

Tickets kosten 19 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse und können im Weingut Sonnenberg in Bad Neuenahr, Tel. 02641/6713, in der Plattenkiste in Bad Neuenahr oder bei ticket-regi onal.de erworben werden. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.rock-und-wein.de