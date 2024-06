Paradies für Garten, Wohnen und Lifestyle: Messe „LebensArt“ öffnet in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Im Sommer kommt die Messe „LebensArt“ nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juni, verwandelt sich der Kurpark in Bad Neuenahr für drei Tage wieder in ein buntes Paradies für Garten, Wohnen und Lifestyle.

Anzeige

Der Veranstalter, das Lübecker Unternehmen „Das AgenturHaus“, verspricht viele neue Inspirationen. Die Projektleiterinnen Sabine Prothmann und Eva Johann seien voller Vorfreude auf die diesjährige „LebensArt“. Unisono betonen sie die Vielfalt, welche die Aussteller präsentieren: „Wir haben eine stimmige Mischung bekannter und neuer Anbieter für die Teilnahme gewinnen können. Besucher werden viel Neues entdecken.“ Gut ein Drittel der Aussteller seien erstmals in Bad Neuenahr vertreten.

Der Kurpark biete eine inspirierende Atmosphäre mit allem, was Haus und Garten schöner mache, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: „Neue Gartenmöbel und farbenprächtige Pflanzen animieren zur Gestaltung des heimischen Gartenzimmers. Welche gestalterischen Möglichkeiten es gibt, zeigt die Gärtnerei Wershofen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Neben der professionellen Gartenplanung hat die Fachgärtnerei auch zahlreiche Pflanzen zum Selbstgärtnern im Angebot.“

Weinlounge ist regional aufgestellt

Genuss in seiner schönsten Form verspricht die im Kurpark ansässige Weinlounge, die während der „LebensArt“ in die Ausstellung integriert wird. Regional aufgestellt ist auch die Gastronomie: Die Ahrtal-Räucherei aus der Grafschaft bietet geräucherte Forellen und Reibekuchen an. Hausgemachte Spezialitäten aus der Region hat Samira Klaes aus Ahrbrück: Nierengulasch, Spießbraten und klassische Grillprodukte sind bei ihr zu finden. Für Unterhaltung sorgen die beiden Musiker Petra Arnold-Schultz und Jürgen „Mojo“ Schultz aus Weinheim mit Gitarre, Kontrabass und zwei kraftvollen Stimmen.

Die „LebensArt“ im Kurpark ist vom 7. bis zum 9. Juni täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 8 Euro für das Onlineticket im Verkauf direkt über die Internetseite der „LebensArt“ unter www.lebensart-messe.de. Kinder bis einschließlich 15 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Rabatt für RZ-Leser

Unter dem Motto „Schneller schöner shoppen“ richten die Veranstalter laut Pressemitteilung für Besucher mit einem Onlineticket eine exklusive „Fast Lane“ ein, die den direkten und schnellen Zugang zur „LebensArt“ ermöglicht. An den Kassen am Ort kostet der Eintritt 9 Euro. Ermäßigte Tickets für Inhaber der Kultur- und Gästekarte der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sind für 7 Euro ausschließlich am Ort erhältlich. Leser der Rhein-Zeitung erhalten unter Vorlage der Abo-Card einen Rabatt und können am Ort Tickets für 7 Euro erwerben. red

Weitere Infos gibt es unter www.lebensart-messe.de