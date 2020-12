Kreis Ahrweiler

Das ganze Jahr über wird normalerweise in den Jugendpflegeeinrichtungen gespielt, gebastelt, sich getroffen, Kontakte geknüpft, die Ferien mit viel Kreativität und Abenteuern miteinander verbracht. Doch in der Corona-Krise und dem damit einhergehenden Kontaktverbot ist das plötzlich nicht mehr möglich. Die Osterferienprogramme konnten so, wie sie lange geplant waren, nicht mehr stattfinden, die regelmäßigen Angebote auch nicht. Doch die Einrichtungen wurden auch in der Krise kreativ und haben sich viel einfallen lassen, um die Kinder und Jugendlichen weiterhin zu beschäftigen und mit ihnen Kontakt zu halten. Auch für das Sommerferienprogramm gibt es schon Ideen.