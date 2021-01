Sinzig

Mit 62 aktuell mit Corona infizierten Personen in Sinzig liegt die Kommune gleichauf mit der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seit Beginn der Pandemie wurden in Sinzig 500 Infektionen insgesamt verzeichnet, in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler 603 Infektionen. Gemessen an den Einwohnerzahlen ist diese Quote recht hoch. Aber warum ist das so?