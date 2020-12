Kreis Ahrweiler/Lantershofen

„Aufblühen in Gottes Garten“ ist der Titel eines Begleithefts zur Feier der ersten heiligen Kommunion, dass in der Lambertuskirche in Lantershofen verteilt wurde. Dort fand am Samstag eine der ersten Kommunionfeiern der Region seit Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Pastor Alexander Burg spendete sechs Kindern aus der Grafschaft das Sakrament der Erstkommunion.