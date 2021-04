Pandemie: Die neue Einsamkeit am Hochschulcampus

Wie alle anderen Bildungseinrichtungen ist auch der RheinAhrCampus vor einem guten Jahr in die Corona-Pandemie hineingestolpert. „Wir mussten täglich improvisieren“, erinnert sich Prof. Dr. Stefan Sell, Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am Campus. Seitdem haben sowohl Dozenten und Professoren als auch die Studierenden notgedrungen ihre Erfahrungen mit der digitalen Lehre gesammelt. Zwischenfazit: Technisch läuft alles wie am Schnürchen. Doch pädagogisch hakt es beim digitalen Studium. „Es ist immer nur eine Notlösung“, betont Stefan Sell: „Die Präsenz fehlt uns.“