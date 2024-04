Plus Brohltal Paar aus der Schmökermühle im Brohltal sucht Bleibe für Druckwerke: Wohin mit tausenden Büchern? Von Judith Schumacher i Das Ehepaar Klaus Warler und Bernadette Engelhardt hat einen außergewöhnlichen Ort für Freunde des Gedruckten geschaffen. Foto: Marketingcafé/Annika Westerholt Bücher sind die große Leidenschaft von Bernadette Engelhardt und ihrem Ehemann Klaus Warler. Aus einem länger leer stehenden Gasthaus im Brohltal haben sie ihr Traumprojekt, die Gästepension Schmökermühle, gemacht. Lesezeit: 3 Minuten

Dort, gleich am Traumpfad Höhlen- und Schluchtensteig in Andernach/Kell an der Grenze zum Kreis Ahrweiler gelegen, können es sich Wanderer und andere Gäste in zauberhaft-liebevoll eingerichtetem Ambiente und einer insbesondere für bücheraffine Menschen wohligen Atmosphäre gut gehen lassen. Über 6000 Bücher finden sich dort in den verschiedenen Räumlichkeiten mit Regalen ...