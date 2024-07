„Othello darf nicht platzen“: Schüler des Erich-Klausener-Gymnasiums in Adenau bringen Komödie auf die Bühne

Zweimal war die Turnhalle am Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau vollbesetzt. Und das nicht ohne Grund: Die Theater-AG führte auf der neuen Bühne „Othello darf nicht platzen“, eine Komödie von Ken Ludwig, auf.

Zu Beginn begeisterte die Tanz-AG unter Leitung von Julia Selbach das Publikum mit ihrem Tanz „Venezianische Nacht“, bevor das Stück damit begann, dass Maggie alias Sina Schäfer (MSS 11), die Tochter des von Ferdinand Nikolayczik (MSS 11) gespielten Theaterdirektors, zu einer Arie des Startenors Tito Mirelli, dargestellt von Vincent Reuter, dahinschmilzt. Das wiederum erregt die Eifersucht ihres Beinahe-Verlobten Max alias Lennard Jähnel.

Verwechslungskomödie entsteht

Als Tito Mirelli von seiner auf alle weiblichen Fans eifersüchtigen Frau Maria (Franka Devooght, Klasse 10) verlassen wird, nimmt er sich das Leben. Jedoch nur zum Schein: Da er seine Beruhigungstabletten überdosiert hat, ist es tatsächlich nur ein tiefer Schlaf, in den er fällt. Die Situation bringt den Theaterdirektor trotzdem an den Rand des Nervenzusammenbruchs, bietet aber Max die Gelegenheit, in Titos Kostüm zu schlüpfen und einzuspringen. Auf diesem Wege gelingt es ihm schließlich, Maggie von sich zu überzeugen.

Es entwickelt sich zusehends eine Verwechslungskomödie, da Tito erwacht und im Ersatzkostüm ebenfalls versucht, zur Aufführung zu gelangen. Wer ist nun eigentlich auf der Bühne, und bei wem landen die weiblichen Fans im Zimmer oder im Bad oder im Kleiderschrank? Der Applaus des Publikums für dieses aberwitzige Stück belohnte am Ende alle Anstrengungen und Mühen der Proben. Stefan Otto, der die Theater-AG leitet, freute sich, dass die Bühne so eindrucksvoll eingeweiht werden konnte.

Gesangseinlage begeistert

Ein besonderer Höhepunkt war die musikalische Gesangseinlage von Tito, bei der Vincent Seuter von Leni Rothkegel (MSS 11, Klavier) und Nils Eich (Klasse 10, E-Gitarre) und Jan Hoffmann (Klasse 9) begleitet wurde. Schön zu sehen war, wie die Schüler in allen Rollen, auch den kleineren, voller Begeisterung ihren großen Auftritt hatten. Bei so viel Engagement und Spaß sind die Pläne für weitere Aufführungen im kommenden Jahr schon nahezu konkret. Man darf gespannt sein. dre